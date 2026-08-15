मां के साथ रहना चाहता था अद्वैत उपाध्याय, 8 दिन बाद शिवगंगे पहाड़ियों में बंद की तलाश

advait upadhyay : इंदौर के रहनेवाले अद्वैत उपाध्याय कर्नाटक की शिवगंगे पहाड़ियों में लापता हो गए हैं। उनकी तलाश के लिए पुलिस ने 100 घंटे से ज्यादा सर्च ऑपरेशन चलाया। अद्वैत का मोबाइल पुलिस को शांताला में मिल गया था। आठ दिनों के बाद भी पुलिस और रेस्क्यू टीमों को अद्वैत का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन बंद कर टेक्निकल जांच शुरु कर दी है। इस बीच अद्वैत उपाध्याय का भविष्य का प्लान सामने आया है। वह अपनी मां के साथ इंदौर में ही रहना चाहता था।