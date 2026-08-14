Indore News: बारिश से बचने छतरी में जगह दी, ‘विचित्र दिखते हो’…इतना कहकर किया हमला

इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में प्रदीप अहिरवार (36) अपने दोस्त जगदीश कुशवाह के साथ कहीं जा रहा था। इसी दौरान अचानक बारिश होने लगी, बारिश होने पर प्रदीप ने अपनी छतरी निकाली और खड़ा हो गया। तभी एक अनजान व्यक्ति आया और प्रदीप की छतरी में पनाह ली, कुछ देर बाद प्रदीप ने उससे बातचीत करने की कोशिश की और उसका नाम व पता पूछा। इस पर आरोपी ने नाम बताने से इनकार कर दिया। प्रदीप के मुताबिक, इसके बाद आरोपी ने उससे कहा कि वह विचित्र दिखाई देता है। इस बात का प्रदीप ने विरोध किया तो आरोपी विवाद करने लगा और अचानक उसने चाकू निकाल लिया, वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।