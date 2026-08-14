इंदौर के अधिकारी पर करोड़ों की संपत्ति; वेतन में मिले महज 80 लाख, लोकायुक्त रेड में बड़ा खुलासा

lokayukta raid : इंदौर में एक अधिकारी के पास करोड़ों की बेहिसाबी संपत्ति मिली है। लोकायुक्त रेड में यह खुलासा हुआ। इंदौर नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी (ARO) जितेंद्र कुमार पांडेय के घर पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। उनकी करीब 3 दशक की नौकरी में वेतन के रूप में महज 80 लाख रुपए प्राप्त हुए पर अभी तक सं​पत्ति करीब 2.50 करोड़ की मिली है। शुक्रवार को सुबह करीब 7 बजे शुरु हुई लोकायुक्त की कार्रवाई अभी भी जारी है।