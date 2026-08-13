Indore news: ‘मम्मी कहां गई…’, 2 बच्चो को रोता छोड़ गई सपना, डेडबॉडी से चिपककर रोते रहे बच्चे

Indore news: बीते दिन दो बच्चो ने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया। पति ने पत्नी को खो दिया। मां की मौत की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया। किसी को नहीं पता था कि अपनी बहन के घर गई मां कभी वापस नहीं आ पाएगी। शव पहुंचने के बाद परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है। हर कोई यही कह रहा है कि भगवान ने हंसते-खेलते परिवार को अधूरा कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि

इंदौर बायपास पर डीपीएस स्कूल के पास महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। महिला अपने दो बच्चे और पति के साथ अपनी बहन के घर से वापस लौट रही थी इसी दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गई।