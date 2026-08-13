बिरयानी के ठेले पर UPI पैमेंट करते ही पकड़ाया, इंदौर में लूट का बड़ा खुलासा

जोन 01 डीसीपी अमन सिंह राठौड़ के अनुसार, मूल रूप से शिवपुरी में रहने वाले 24 वर्षीय हिम्मत सिंह जाटव इंदौर में सिंगापुर टाउनशिप में रहते हैं और पिछले दो साल से जोमैटो में डिलीवरी बॉय है। 07 अगस्त 2026 की देर रात 2 बजे बाइक से एबी रोड पर जा रहे थे। एलआइजी गुरुद्वारे के पास पीछे से आए ऑटो में सवार बदमाशों ने गाड़ी रुकवाई और मोबाइल छीनकर भाग निकले। शिकायत पर पुलिस ने टीमों का गठन किया और एलआइजी चौराहे से लवकुश चौराहे तक के करीब 120 कैमरों के फुटेज खंगाले।