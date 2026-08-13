Indore news: 10 हजार में बेची गई भैंस के लिए हुआ झगड़ा, पिता का मर्डर, बेटा घायल

Indore news:एमपी में इंदौर के देहात क्षेत्र में बेची गई भैंस के बकाया 10 हजार रुपए के लेन-देन को लेकर आरोपियों ने फरियादी पक्ष पर रॉड और डंडे से हमला कर दिया। हमले में पिता की मौत हो गई जबकि बीच- बचाव के दौरान बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने महिला सहित 8 आरोपियों के खिलाफ हत्या और प्राणघातक हमले की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या और जानलेवा हमले की घटना थाना गौतमपुरा क्षेत्र के ग्राम जलोदिया खेड़ा में कल हुई। मृतक का नाम हाजी यूनुस पटेल (56) और घायल का नाम अशफाक है।