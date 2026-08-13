Gen-Z से ज्यादा स्क्रीन एडिक्ट Gen Alpha, 10 में से 5 बच्चों को लगा चश्मा, टेंशन में एमपी में एक्सपर्ट्स

कुछ साल पहले बच्चों की आंखों की जांच कराने का प्रमुख कारण स्कूल में बोर्ड साफ दिखाई नहीं देना या किताब पढऩे में परेशानी होना था। अब तस्वीर बदल रही है। अभिभावक बच्चे के टीवी के बहुत करीब बैठने, मोबाइल को आंखों के पास लाने, बार-बार आंखें मलने या स्क्रीन देखने के बाद सिरदर्द की शिकायत के बाद नेत्र चिकित्सक के पास पहुंच रहे हैं। मायोपिया होने पर दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देतीं। बच्चा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आंखें सिकोड़ सकता है, टीवी के पास जाकर बैठ सकता है या स्कूल में दूर से लिखी चीजों को पढऩे में परेशानी महसूस कर सकता है।