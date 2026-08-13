Indore news: ‘लिफ्ट दी, नशा किया, निपटा दिया…’ 11 साल बाद पुलिस ने खोली ‘कृष्णा मर्डर फाइल’

Indore news: एमपी के इंदौर शहर में खजराना थाना पुलिस ने 11 साल पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात महज एक चांदी की चेन, सोने के लॉकेट और नकदी के लिए की गई थी। आरोपियों ने लूट का विरोध करने पर 17 वर्षीय कृष्णा की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। वारदात में शामिल तीसरे आरोपी की मौत हो चुकी है। पुलिस ने 'ऑपरेशन उजागर' के तहत बंद पड़ी फाइल दोबारा खोलकर आरोपियों तक पहुंच बनाई। एसीपी आशीष पटेल के मुताबिक महिला ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अकील उर्फ नाइट्रा को गिरफ्तार किया जा चुका है।