Indore news: दार्जिलिंग- सिक्किम जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, जल्द शुरु होगी फ्लाइट

Devi Ahilyabai Holkar Airport: प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों के लिए बढेगी कनेक्टिविटी (Photo Source - Patrika)
Indore news: एमपी में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से देश के एक और महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी शुरू होने की उम्मीद है। एयरलाइन ने इंदौर से बागडोगरा पश्चिम बंगाल के बीच उड़ान शुरू करने को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन से प्रारंभिक स्तर पर संपर्क किया है। सब कुछ तय रहा तो आगामी विंटर शेड्यूल में इंदौर से बागडोगरा के लिए सीधी उड़ान शुरू हो सकती है।
हालांकि अभी एयरलाइन की ओर से उड़ान की अंतिम तारीख, समय और सप्ताह में कितने दिन संचालन होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार एयरलाइन की ओर से उड़ान संचालन को लेकर प्रारंभिक चर्चा की गई है। इसमें स्लॉट, उड़ान का समय और संचालन की संभावनाओं पर बातचीत चल रही है। एयरलाइन की ओर से अंतिम निर्णय और शेड्यूल जारी होने के बाद ही उड़ान को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि बागडोगरा के लिए सीधी उड़ान शुरू होने पर मध्यप्रदेश के यात्रियों के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। खासकर दार्जिलिंग और सिक्किम जाने वाले यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। पर्यटन सीजन में इस रूट पर यात्रियों की मांग भी अच्छी रहने की उम्मीद है। कारोबार और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए भी यह कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट से लगातार नए शहरों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है। ऐसे में बागडोगरा उड़ान शुरू होती है तो यह इंदौर से जुडऩे वाला एक और महत्वपूर्ण हवाई गंतव्य होगा।
बागडोगरा एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल में उत्तर बंगाल और आसपास के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों के लिए बड़ा कनेक्टिविटी केंद्र है। यहां से दार्जिलिंग, सिक्किम, काल्पिोंग और उत्तर बंगाल के अन्य पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में इंदौर से इन क्षेत्रों की यात्रा करने वाले यात्रियों को कई बार दिल्ली, कोलकाता या अन्य शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। सीधी उड़ान शुरू होने से यह सफर आसान और समय की बचत वाला हो सकता है।
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