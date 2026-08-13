Indore news: दार्जिलिंग- सिक्किम जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, जल्द शुरु होगी फ्लाइट

ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि बागडोगरा के लिए सीधी उड़ान शुरू होने पर मध्यप्रदेश के यात्रियों के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। खासकर दार्जिलिंग और सिक्किम जाने वाले यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। पर्यटन सीजन में इस रूट पर यात्रियों की मांग भी अच्छी रहने की उम्मीद है। कारोबार और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए भी यह कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट से लगातार नए शहरों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है। ऐसे में बागडोगरा उड़ान शुरू होती है तो यह इंदौर से जुडऩे वाला एक और महत्वपूर्ण हवाई गंतव्य होगा।