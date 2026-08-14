Indore news: 28 अक्टूबर से बढ़ेगी फ्लाइटों की संख्या, विंटर शेड्यूल में 47 उड़ानें आने-जाने की तैयारी

Indore Airport: एमपी में इंदौर एयरपोर्ट पर 28 अक्टूबर से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल ने हवाई यात्रियों के लिए उम्मीद बढ़ा दी हैं। नए शेड्यूल में उड़ानों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। एयरलाइंस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनमें सबसे ज्यादा उड़ानों के संचालन की अनुमति इंडिगो ने ली है। एयरलाइन ने इंदौर से 47 आने और 47 जाने वाली उड़ानों के संचालन की अनुमति ली है। हालांकि, फिलहाल किसी नए शहर के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा नहीं की गई है।