Gwalior news: एक साथ लगेगा ‘बिजली बिल’ का झटका, उपभोक्ताओं को देना होगा ज्यादा टैक्स और बिल

Gwalior news: एमपी के ग्वालियर शहर में बिजली कंपनी की बिलिंग व्यवस्था में लापरवाही का खामियाजा अब उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ सकता है। शहर के कई इलाकों में पिछले डेढ़ महीने से बिजली बिल जारी नहीं हुए हैं। सामान्य तौर पर महीने की 2 से 5 तारीख के बीच मीटर रीडिंग लेकर बिल तैयार किए जाते हैं, लेकिन मीटर रीडरों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजे जाने के कारण कई जगह बिलिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसका सबसे ज्यादा असर विनय नगर सेक्टर-3 सहित आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है।