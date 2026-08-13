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चोरी की रकम का अजीब बंटवारा, अनुभव और मुकदमों से तय हुआ हिस्सा

जीवाजीगंज स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर एजेंसी से 18 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के सरगना भारत जाटव और विवेक यादव ने अपने पुराने आपराधिक अनुभव के आधार पर चोरी की रकम में सबसे बड़ा हिस्सा रखा। दोनों ने 6-6 लाख रुपए बांट लिए, जबकि अन्य सदस्यों को एक-एक लाख रुपए दिए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15.40 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। अब शेष रकम और चांदी के सिक्के की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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ग्वालियर

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Prashant Kumar Sharma

Aug 13, 2026

crime photo

चोरों का जब्त माल दिखाती ग्वालियर पुलिस।

18 लाख की चोरी में नाबालिग समेत पांच गिरफ्तार; 10 से ज्यादा मामलों वाले गैंगलीडर भारत और विवेक ने रखे 6-6 लाख, नौसिखियों को मिले 1-1 लाख

ग्वालियर। जीवाजीगंज स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर एजेंसी से 18 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लश्कर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है, इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 15 लाख 40 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में चोरी की रकम के बंटवारे का ऐसा तरीका सामने आया है, जिसमें गिरोह के सदस्यों की हिस्सेदारी उनकी भूमिका, चोरी के अनुभव और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर तय की गई।

जितने ज्यादा मुकदमे, उतना बड़ा हिस्सा

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के सरगना भारत उर्फ भूरा जाटव और विवेक यादव पुराने और शातिर चोर हैं। दोनों के खिलाफ चोरी सहित 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यही वजह रही कि 18 लाख रुपए की चोरी में दोनों ने सबसे बड़ा हिस्सा रखा। पुलिस के मुताबिक, दोनों गैंगलीडरों ने 6-6 लाख रुपए अपने पास रखे। बाकी रकम में से गिरोह के अन्य सदस्यों को उनकी भूमिका के अनुसार हिस्सा दिया गया।

ऐसे बंटे चोरी के 18 लाख

  • भारत उर्फ भूरा जाटव, तारागंज — गैंगलीडर : 6 लाख रुपए
  • विवेक यादव, ललितपुर, हाल सिंधियानगर — गैंगलीडर : 6 लाख रुपए
  • जोगेंद्र जाटव, लक्ष्मीगंज — साथी : 1.40 लाख रुपए
  • जिलेन्द्र जाटव, जनकगंज — साथी : 1 लाख रुपए
  • नाबालिग सदस्य — सह-आरोपी : 1 लाख रुपए

पुलिस के अनुसार, चोरी की पूरी रकम में से 15.40 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। शेष रकम और चांदी के सिक्के की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

पहले मालिक जागे तो सब्जी मंडी में छिपे

पटेल नगर निवासी कारोबारी संजय बंसल की जीवाजीगंज स्थित एजेंसी में गिरोह ने चोरी के लिए दो बार प्रयास किया। पहला प्रयास रात करीब 9 बजे किया गया। उस समय गिरोह के जूनियर सदस्य जितेन्द्र, जोगेंद्र और नाबालिग एजेंसी के ताले तोड़ने पहुंचे थे। ताला तोड़ने के दौरान हुई खटपट की आवाज सुनकर संजय बंसल परिवार के साथ एजेंसी पहुंच गए।

मालिक को आता देखकर तीनों चोर पास की सब्जी मंडी में जाकर छिप गए। कुछ देर बाद जब व्यापारी एजेंसी से लौटकर घर चले गए तो गिरोह ने दोबारा वारदात की योजना बनाई।

दूसरी बार गैंगलीडरों ने दिया वारदात को अंजाम

रात करीब 2.30 बजे भारत और विवेक एजेंसी पहुंचे। दोनों ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद तिजोरी और पूजा स्थान पर रखी तीन दिन की बिक्री की रकम, करीब 18 लाख रुपए, समेट ली। चोरों ने वहां रखा चांदी का सिक्का भी लिया और मौके से फरार हो गए।

सीसीटीवी से खुली शातिरों की पोल

वारदात के बाद लश्कर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जीवाजीगंज और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में भारत जाटव और विवेक यादव के चेहरे नजर आए। पुलिस ने दोनों के फुटेज का पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड से मिलान किया। पहचान होने के बाद टीम ने दबिश देकर दोनों को पकड़ा और पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया।

चांदी के सिक्के और बाकी रकम की तलाश

पुलिस अब बरामद 15.40 लाख रुपए के अलावा शेष रकम और चोरी किए गए चांदी के सिक्के की बरामदगी के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिरोह ने शहर में इससे पहले कितनी वारदातों को अंजाम दिया है।

किरण अहिरवार, सीएसपी, लश्कर सर्किल, ग्वालियर ने बताया कि जीवाजीगंज स्थित एजेंसी में चोरी करने वाले पांच आरोपियों, जिनमें एक नाबालिग शामिल है, को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 15.40 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। शेष रकम और चांदी के सिक्के की बरामदगी के लिए पूछताछ जारी है।

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Updated on:

13 Aug 2026 07:33 pm

Published on:

13 Aug 2026 07:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / चोरी की रकम का अजीब बंटवारा, अनुभव और मुकदमों से तय हुआ हिस्सा

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