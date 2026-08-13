चोरी की रकम का अजीब बंटवारा, अनुभव और मुकदमों से तय हुआ हिस्सा

जीवाजीगंज स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर एजेंसी से 18 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के सरगना भारत जाटव और विवेक यादव ने अपने पुराने आपराधिक अनुभव के आधार पर चोरी की रकम में सबसे बड़ा हिस्सा रखा। दोनों ने 6-6 लाख रुपए बांट लिए, जबकि अन्य सदस्यों को एक-एक लाख रुपए दिए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15.40 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। अब शेष रकम और चांदी के सिक्के की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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