5400 डॉलर पार कंटेनर भाड़ा, ग्वालियर के 150 उत्पादकों के 10 करोड़ फंसे, 5500 टन सेंडस्टोन डंप

ग्वालियर. ग्वालियर के सेंडस्टोन कारोबार पर इन दिनों कंटेनर भाड़े की बढ़ती मार भारी पड़ रही है। निर्यात के लिए कंटेनर का भाड़ा लगातार बढ़ते-बढ़ते अब 5400 डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। कम मूल्य वाले कार्गो में शामिल सेंडस्टोन के लिए बढ़ा हुआ परिवहन खर्च सीधे उसकी प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर असर डाल रहा है। नतीजा यह है कि जो कारोबार करीब दो महीने पहले तेज रफ्तार से चल रहा था, वह अब अचानक ठहर गया है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ग्वालियर अंचल में करीब 200 कंटेनरों के बराबर, लगभग 5500 मीट्रिक टन सेंडस्टोन तैयार माल स्टॉक में फंसा हुआ है। खरीदारों द्वारा माल होल्ड किए जाने से ग्वालियर अंचल के 150 उत्पादकों की बड़ी रकम (करीब 10 करोड़) माल में अटक गई है। तैयार माल के स्टॉक ने इकाइयों की जगह भी घेर ली है, जिससे नए माल की प्रोसेसिंग प्रभावित हो रही है।