भाजपा का नियुक्ति पर फोकस ! कैलाश विजयवर्गीय की जिद की वजह नहीं सुलझ रही गुत्थी

अब जब दतिया के चुनाव परिणाम सामने आए जिसमें भाजपा की लुटिया डुबोने वाले कोई और नहीं कार्यकर्ता ही थे, इस बात का खुलासा होने के बाद पार्टी अब कार्यकर्ताओं को साधने में जुट गई है। एक बार फिर निगम, मंडल और प्राधिकरण सहित अन्य खाली पदों पर नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसमें इंदौर का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि यहां से अब तक किसी भी नेता को मोहन सरकार में पद नहीं मिला है, इसलिए सबसे पहले इंदौर विकास प्राधिकरण की घोषणा की जा सकती है, जिसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित संचालक मंडल में आठ नेताओं को उपकृत किया जा सकता है।