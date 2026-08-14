15 अगस्त को आजाद हुआ देश, इंदौर में 1 दिन पहले बदली थी सत्ता, सौंपा था ब्रिटिश क्राउन

Independence Day 2026: आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 थी, लेकिन इंदौर और उसके आसपास सत्ता के बदलाव की कहानी एक दिन पहले ही शुरू हो गई थी। 14 अगस्त को महू पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार होलकर राज्य को वापस सौंप दिया गया, यानी ब्रिटिश शासन की व्यवस्था का एक अहम अध्याय समाप्त हो गया। इस घटनाक्रम का उल्लेख 1953 में मध्य भारत हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के एक फैसले में मिलता है। इतिहासकार डेंजिल लोबो के अनुसार पुराने न्यायिक रिकॉर्ड के मुताबिक महू को ब्रिटिशों ने सैनिकों की तैनाती के लिए इस्तेमाल किया था। बाद में यह ब्रिटिश कैंटोनमेंट के रूप में विकसित हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन प्रतिनिधि ने महू का अधिकार होलकर राज्य को वापस सौंप दिया।