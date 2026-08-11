11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

देवास

Dewas 21 Month Old Girl Dies: सबको रुला गई 21 महीने की कनक…कफन में लिपटी बेटी लेकर लौटे पिता

Snake Bite Suspected: बड़ी बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी मासूम कनक, चीखने की आवाज सुनकर पिता पहुंचे तो पैर में सांप के डसने जैसा निशान था, तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन नहीं बच सकी जान।
2 min read
Google source verification

देवास

image

Shailendra Sharma

Aug 11, 2026

dewas 21 month old girl kanak snake bite suspected death

21 month old girl kanak snake bite suspected death, मासूम कनक की जीवित अवस्था की तस्वीर (Source-patrika)

Dewas 21 Month Old Girl Dies Snake Bite Suspected: मध्यप्रदेश के देवास जिले के गुनाई गांव में मंगलवार को हुई मासूम बच्ची की मौत ने सभी को रुला दिया। 21 महीने की मासूम कनक की जान बचाने के लिए पिता ने पूरी कोशिश की लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पिता कनक को गोद में लेकर कार से करीब 18 किमी की दूरी महज 25-30 मिनट में तय कर अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कफन में लिपटी कनक का शव जब पिता को पोस्टमार्टम के बाद सौंपा गया तो हर किसी की आंख नम हो गई।

घर के बाहर बहन के साथ खेल रही थी

गुनाई गांव में रहने वाले सतीश की दोनों बेटियां 5 साल की श्रद्धा और 21 महीने की मासूम कनक मंगलवार को घर के बाहर खेल रही थीं। तभी अचानक पिता को कनक के चीखने की आवाज सुनाई दी, वो भागकर कनक के पास पहुंचे तो देखा कि कनक के पैर से खून निकल रहा था और सांप के डसने जैसा निशान था। पिता सतीश ने बिना कोई देर किए तुरंत कनक को गोद में उठाया और कार में बैठाकर करीब 18 किमी दूर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। बेटी को बचाने के लिए पिता ने महज 25-30 मिनट में 18 किमी की दूरी तय की लेकिन फिर भी वो बेटी की जान नहीं बचा सके।

कफन में लिपटी लौटी कनक

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्ची कनक की जांच की तो उसकी सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। कनक के पैर पर सांप के डसने जैसा निशान होने की बात डॉक्टरों ने भी कही है। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जब कफन में लिपटा कनक का शव पिता सतीश को सौंपा गया तो हर किसी की आंख नम हो गई। जब सतीश बेटी का शव गांव लेकर पहुंचे तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया, कनक की मौत से परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

नहीं मिला सांप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

कनक को सांप ने डसा था या फिर किसी और जीव ने इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पिता सतीश ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने उस स्थान पर काफी तलाश की लेकिन सांप कहीं पर भी नहीं मिला। घटना का पता चलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया है, पुलिस का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा।

Ratlam News: ‘भागती हुई दादा के पास आई बच्ची’, लोग पहुंचे फिर भी नहीं रुका असगर, डेडबॉडी के पास खड़ा रहा

ये भी पढ़ें
ratlam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 07:48 pm

Published on:

11 Aug 2026 07:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / Dewas 21 Month Old Girl Dies: सबको रुला गई 21 महीने की कनक…कफन में लिपटी बेटी लेकर लौटे पिता

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजगढ़ हादसा: ‘दो महीने की प्रेग्नेंट थी पूजा…’ 9 लोगों के अंतिम संस्कार के बाद सामने आया रूला देने वाला सच

rajgarh eco car accident pooja two months pregnant mass funeral
देवास

Rajgarh Eco Car Accident: एक साथ उठीं 9 अर्थियां, चार मासूम भी शामिल, अंतिम विदाई देख रो पड़ा पूरा गांव

rajgarh eco car accident 9 people dewas mass funeral villagers mourn
देवास

कोमा में चली गई थी मां, 9 परिजनों का अब उनके साथ ही होगा अंतिम संस्कार, देवास में मातम

mass cremation to take place on the banks of the narmada in dewas
देवास

Dewas News : पैसों के लिए मजदूरी की, कई किमी पैदल चले, डीएसपी रमेश अखाडिय़ा के हौसलों की गजब कहानी

story of the indomitable spirit of dewas-based dsp ramesh akhadiya
देवास

Dewas News: सुबह पापा को चाय बनाकर दी...फिर घर से कुछ दूर जाकर गिरी 19 साल की तनीषा, अस्पताल में मौत

dewas
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.