Dewas 21 Month Old Girl Dies: सबको रुला गई 21 महीने की कनक…कफन में लिपटी बेटी लेकर लौटे पिता

गुनाई गांव में रहने वाले सतीश की दोनों बेटियां 5 साल की श्रद्धा और 21 महीने की मासूम कनक मंगलवार को घर के बाहर खेल रही थीं। तभी अचानक पिता को कनक के चीखने की आवाज सुनाई दी, वो भागकर कनक के पास पहुंचे तो देखा कि कनक के पैर से खून निकल रहा था और सांप के डसने जैसा निशान था। पिता सतीश ने बिना कोई देर किए तुरंत कनक को गोद में उठाया और कार में बैठाकर करीब 18 किमी दूर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। बेटी को बचाने के लिए पिता ने महज 25-30 मिनट में 18 किमी की दूरी तय की लेकिन फिर भी वो बेटी की जान नहीं बचा सके।