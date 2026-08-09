Dewas News : पैसों के लिए मजदूरी की, कई किमी पैदल चले, डीएसपी रमेश अखाडिय़ा के हौसलों की गजब कहानी

dsp ramesh akhadiya मंजिल कितनी भी दूर हो, अगर कदम रुकें नहीं तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। देवास जिले के छोटे से गांव पांडूतालाब के रमेश अखाडिय़ा की जिंदगी इस बात की मिसाल है। कभी स्कूल जाने के लिए कीचड़ भरी सड़कों पर पैदल चलने और परिवार की जरूरतों के लिए मजदूरी करने वाले रमेश ने अभावों के आगे घुटने नहीं टेके, अपना हौसला नहीं खोया। पढ़ाई जारी रखी, संघर्ष किया और आज डीएसपी के पद पर उज्जैन में सेवाएं दे रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर रमेश अखाडिय़ा की कहानी बताती है कि सफलता सुविधाओं से नहीं, बल्कि लगातार प्रयास, शिक्षा और संघर्ष के प्रति जिद से हासिल होती है। पांडूतालाब की कच्ची राहों से शुरू हुआ उनका सफर डीएसपी की कुर्सी तक पहुंच चुका है और समाज के युवाओं को राह दिखा रहा है।