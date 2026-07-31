Dewas News: सुबह पापा को चाय बनाकर दी…फिर घर से कुछ दूर जाकर गिरी 19 साल की तनीषा, अस्पताल में मौत

देवास के बीएनपी थाना क्षेत्र में रहने वाले भगवान सिंह बघेल के परिवार में बेटी की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। 19 वर्षीय बेटी तनीषा बघेल ने शुक्रवार सुबह कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पिता भगवान सिंह ने बताया कि बेटी तनीषा बघेल (19) कॉलेज में पढ़ती थी, बीते 8-9 दिनों से तनीषा कभी-कभी कॉलेज जा रही थी। उसे कुछ परेशानी थी इसके बारे में परिवार के किसी भी सदस्य को कोई जानकारी नहीं थी। सुबह बेटी तनीषा ने ही उन्हें चाय बनाकर दी और चाय पीकर वो और परिवार के अन्य सदस्य खेत चले गए थे।