एमपी में भाजपा के पूर्व विधायक का हार्ट अटैक से निधन, पार्टी में शोक की लहर

बीजेपी के पूर्व विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे का बुधवार को इंदौर में हार्ट अटैक से निधन हो गया। कन्नौजे 2018 में बागली से विधानसभा चुनाव जीते थे। वे पूर्व में पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर कार्यरत थे और इस्तीफा देकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह वास्कले को 11,843 वोटों से हराया था। इस चुनाव में पहाड़ सिंह कन्नौजे को कुल 89,417 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कमल सिंह वास्कले को 77,574 वोट प्राप्त हुए थे।