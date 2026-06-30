देवास में दादा के पीछे-पीछे खेत जा रहा था 5 साल का सार्थक, थोड़ी देर में मची चीख-पुकार

देवास शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार तंत्र की रफ्तार अब भी सुस्त है। हालात ऐसे है कि जून के के केवल 29 दिनों में 470 लोग कुत्तों के काटने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे, जबकि मई में 539 मरीज उपचार लिए आए थे। यानी औसतन हर दिन 16 से अधिक लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे है। इसके बावजूद शहर 5 में आवारा कुत्तों पर प्रभावी नियंत्रण अब तक नहीं हो सका है। पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि शहर की लगभग हर कॉलोनी, गली और प्रमुख सड़क पर आवारा कुत्तों के झुंड खुलेआम घूम रहे है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और सुबह-शाम टहलने वालों पर मंडरा रहा है। हालात यह है कि कई लोग अब हाथ में डंडा लेकर घर से निकलने को मजबूर है