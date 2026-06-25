कन्नौद के लिए साथ निकले दो दोस्त, सुबह 10 किमी के अंतराल में मिलीं दोनों की लाशें

Dewas- एमपी में दुखद हादसा हुआ। दो दोस्त कन्नौद के लिए साथ निकले पर घर नहीं पहुंचे। बुधवार रात को ही परिजनों ने उनकी तलाश शुरु कर दी। रातभर पुलिस और परिजन परेशान होते रहे। इधर गुरुवार को सुबह दुख भरी सूचना आई। दोनों दोस्त जिंदा नहीं मिले। पुलिस को करीब 10 किमी के अंतराल में दोनों की लाशें बरामद हुईंं। बताया जा रहा है कि तेज बारिश Rain के दौरान उफनते नाले में दोनों युवक बह गए थे। प्रदेश के देवास जिले में यह हादसा हुआ। बता दें कि इलाके में जोरदार बारिश हुई थी।