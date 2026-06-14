क्रिकेट खेल रहे बच्चों को कमरे में बंद करने का आरोप, देवास स्पोर्ट्स पार्क का वीडियो वायरल

वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम के सभापति रवि जैन रविवार को स्पोर्ट्स पार्क पहुंचे और निजी सिक्यूरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने सुपरवाइजर को कहा कि एक घंटे में अगर गार्ड की जानकारी नहीं दी तो ये मानकर चलना कि आपको मैं उठाकर थाने ले जाऊंगा। उन्होंने सहायक यंत्री वर्मा को निर्देश दिए कि अगर यह गार्ड की जानकारी नहीं देते हैं तो इनके नाम से एफआइआर करवा देना। रवि जैन ने बताया कि संबंधित गार्ड के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित निजी एजेंसी पर कार्रवाई करने व उसका भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति में उनके साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता।