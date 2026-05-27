MP के देवास में 40 दूल्हों से एक साथ ठगी, मंडप में पहुंचे तो दुल्हनें गायब, मचा हड़कंप

Fake Marriage Scam: मध्य प्रदेश के देवास जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। अनाथ आश्रम की लड़कियों के साथ शादी कराने का झांसा देकर 40 से अधिक युवकों के साथ ठगी का मामला रविवार रात करीब 10 बजे सामने आया। जानकारी के अनुसार विदिशा जिले के रहने वाले एक व्यक्ति ने अनाथ लड़कियों से शादी कराने के नाम पर युवकों से 15 से लेकर 25 हजार रुपए तक वसूले। शाजापुर, विदिशा, सीहोर, भोपाल से बड़ी संख्या में युवकों से रुपए लेकर उनकी शादी 25 मई को देवास माता टेकरी पर कराने का बोला। रविवार सुबह से सभी दूल्हे परिजनों के साथ पहुंच गए लेकिन देर शाम तक दुल्हनें नहीं आई। इसके बाद मामला बढ़ा और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर बीएनपी पुलिस मौके पर पहुंची और ठगी करने वाले के भाई और उसकी पत्नी को थाने ले गई। वहीं बड़ी संख्या में दूल्हे भी थाने पहुंचे।