27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवास

MP के देवास में 40 दूल्हों से एक साथ ठगी, मंडप में पहुंचे तो दुल्हनें गायब, मचा हड़कंप

Fake Marriage Scam: एमपी के देवास में अनाथ लड़कियों से शादी कराने के नाम पर 40 युवकों के साथ लाखों की ठगी की घटना सामने आई। पुलिस ने दर्ज किया मामला।

2 min read
Google source verification

देवास

image

Akash Dewani

May 27, 2026

40 grooms cheated brides missing fake marriage scam mp news

40 grooms cheated brides missing from mandap (Patrika.com)

Fake Marriage Scam: मध्य प्रदेश के देवास जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। अनाथ आश्रम की लड़कियों के साथ शादी कराने का झांसा देकर 40 से अधिक युवकों के साथ ठगी का मामला रविवार रात करीब 10 बजे सामने आया। जानकारी के अनुसार विदिशा जिले के रहने वाले एक व्यक्ति ने अनाथ लड़कियों से शादी कराने के नाम पर युवकों से 15 से लेकर 25 हजार रुपए तक वसूले। शाजापुर, विदिशा, सीहोर, भोपाल से बड़ी संख्या में युवकों से रुपए लेकर उनकी शादी 25 मई को देवास माता टेकरी पर कराने का बोला। रविवार सुबह से सभी दूल्हे परिजनों के साथ पहुंच गए लेकिन देर शाम तक दुल्हनें नहीं आई। इसके बाद मामला बढ़ा और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर बीएनपी पुलिस मौके पर पहुंची और ठगी करने वाले के भाई और उसकी पत्नी को थाने ले गई। वहीं बड़ी संख्या में दूल्हे भी थाने पहुंचे।

भाई ने कहा था-सम्मेलन करवा रहे

जानकारी के अनुसार शमशाबाद क्षेत्र के मानिम चौराहा के रहने वाले मुकेशदास बैरागी का भाई दिनेशदास बैरागी इंदौर में काम करता है। उसने मुकेशदास को कहा था कि अनाथ लड़कियों की शादी हो रही है। किसी की शादी करवाना हो तो बताना। इसके बाद मुकेश व उसकी पत्नी ने रिश्तेदारी व परिचतों के माध्यम से दूल्हे तलाश किए तो आंकड़ा बढ़कर 40 के ऊपर पहुंच गया। सभी से मुकेश ने रुपए लिए और अपने भाई के खाते में डाल दिए। इसके बाद उसके भाई ने फोन बंद कर लिया। रविवार रात तक दुल्हनें नहीं आने पर दूल्हों व उनके परिजनों ने मुकेश व उसकी पत्नी को घेर लिया। खुद मुकेश कहता नजर आया कि उसे नहीं पता कि क्या किया भाई ने। उसने मेरे साथ ही फ्रॉड कर दिया।

इंस्टाग्राम के फोटो दिखाए

राहुल मीना ने बताया कि हम अरनियां कलां से आए हैं। इनको हमने 25 हजार रुपए शादी करवाने के नाम पर दिए हैं। कहा था कि केवल दूल्हे के पिता व दो-तीन लोग ही आना। माता टेकरी पर शादी करवाएंगे। आज सुबह 8 बजे से यहां खड़े हैं लेकिन कोई नहीं आया। फेसबुक व इंस्टाग्राम से लड़कियों की फोटो हमें भेजी गई थी। वहीं भोपाल के ओमप्रकाश प्रजापति ने बताया कि उसने 15 हजार रुपए दिए थे। 25 को सम्मेलन था लेकिन हमें 24 को बुलाया था। कहा था कि माता टेकरी पर शादी होगी। सुबह से खड़े हैं लेकिन अभी तक कोई नहीं आया।

रात में थाने पहुंचे सभी

क्लब ग्राउंड पर दूल्हों के इकट्ठा होने की सूचना पर बीएनपी पुलिस मौके पर पहुंची और सभी से चर्चा की। इसके बाद पुलिस मुकेशदास व उसकी पत्नी को थाने ले गई। वहीं सभी दूल्हे और उनके परिजन भी थाने पर पहुंचे। यहां उन्होंने टीआइ प्रीति कटारे से चर्चा की। टीआई कटारे ने बताया मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

MP के देवास में बनेगा ’45 मीटर चौड़ा’ हाइवे कॉरिडोर, 400 करोड़ होंगे खर्च
देवास
mini super corridor project highway construction ujjain road development mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 May 2026 07:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / MP के देवास में 40 दूल्हों से एक साथ ठगी, मंडप में पहुंचे तो दुल्हनें गायब, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के देवास में बनेगा ’45 मीटर चौड़ा’ हाइवे कॉरिडोर, 400 करोड़ होंगे खर्च

mini super corridor project highway construction ujjain road development mp news
देवास

देवास में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत 2 घायल, प्याज़ से भरा मिनी ट्रक पलटा

Horrific Road Accident
देवास

MP News- देवास फैक्ट्री ब्लास्ट में सरकार का बड़ा एक्शन, चार बड़े अफसर निलंबित

major action in Dewas factory blast case four senior officers suspended mp news
देवास

रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस करेंगे देवास फैक्ट्री ब्लास्ट की जांच, अब तक 6 की मौत, दो लापता

Dewas Factory Blast update
देवास

देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट, 2 और घायलों ने दम तोड़ा, अबतक 5 की मौत

Dewas Firecracker Factory Blast
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.