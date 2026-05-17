देवास में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत 2 घायल, प्याज़ से भरा मिनी ट्रक पलटा

Horrific Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रैफिक विभाग की तमाम सख्तियों और चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के बावजूद यहां हर रोज सैकड़ों लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। इनमें से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। इसकी ताजा बानगी सूबे के देवास जिले के सोनकच्छ में पीपलरावां थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैराखेड़ी गांव के पास देर रात एक प्याज से भरा मिनी ट्रक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मिनी ट्रक के ऊपर सो रहे 3 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं।