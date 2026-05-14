देवास फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ा एक्शन, आरोपी पर लगा ‘रासुका’, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

MP News: मध्य प्रदेश के देवास में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट (Dewas factory blast) में तीन मजदूरों की मौत हो गई। टोंककला में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को लेकर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपी और फैक्ट्री के मालिक अनिल मालवीय के खिलाफ देवास जिला कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने रासुका की कार्रवाई की है। अनिल मालवीय पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत करवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर पटाखा लाइसेंस का गलत तरीके से उपयोग करने एवं नियम शर्तों का पालन नहीं करने पर की गई। इसके अलावा मामले में उज्जैन संभागायुक्त ने भी मामले को लेकर मजिस्ट्रियल जांच बैठाने की घोषणा की है।