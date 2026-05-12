एमपी में पकड़ाई ‘लुटेरी दुल्हन’ गैंग, लाखों की चपत लगाकर विदाई की अगली सुबह दुल्हन फरार

पुलिस ने इस कार्रवाई में 21 वर्षीय 'लुटेरी दुल्हन' सीमाबाई पिता रामखिलावन निवासी वार्ड क्रमांक 04 बरहाई विद्यालय के पास पाली जिला उमरिया, 50 वर्षीय गीता बाई पति अर्जुन सिंह गुर्जर, निवासी जीरापुर जिला राजगढ, 64 वर्षीय अतरसिंह पिता स्वपूनमचंद लोधी, निवासी राघोगढ हाल मुकाम किराए का मकान उत्तम नगर ईटावा, 50 वर्षीय कमल मालवीय पिता धुलजी मालवीय, निवासी सांवेर रोड झुग्गी झोपडी दीपमाला ढाबे के पीछे इंदौर, 25 वर्षीय फारूक मंसुरी पिता अमीन मंसुरी, निवासी दत्तरावदा तहसील जीरापुर जिला राजगढ, 45 वर्षीय कमल उर्फ दिलीप पिता नाथूसिंह गुर्जर, निवासी बोरखेडी थाना माकडोन जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया है।