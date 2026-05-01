MP में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, दो पटवारियों को खड़े-खड़े किया सस्पेंड

कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। इसमें पेयजल संबंधी आवेदनों की जांच में पीएचई विभाग की सब इंजीनियर वैष्णवी भावसार को काम में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर सिंह ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। इसके बाद फौती नामांतरण कार्य में विलंब और असंतोषजनक कार्यप्रणाली के कलेक्टर ने दो पटवारियों पर भी कार्रवाई करते हुए पटवारी सूरज गंगवाल और पटवारी नवनीत पुरंदरे को भी सस्पेंड किया गया। इसके अलावाबिजली के टूटे हुए पोल को समय पर ठीक न करने पर जेई डीएस परिहार को शोकाज नोटिस देने व लाइनमैन कृष्णकांत बघेल की 15 दिन की सैलरी काटने के निर्देश दिए।