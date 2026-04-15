एमपी में जमीन के जाली आदेश तैयार कर रहे तहसीलों के बाबू, एडीएम का रीडर सहित 4 गिरफ़्तार

Dewas- देवास कलेक्ट्रेट में मंगलवार को फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया। आदिवासियों की जमीन बिकवाने के लिए बाबुओं ने कलेक्टर के फर्जी आदेश जारी कर दिए। कलेक्टर कार्यालय और तहसीलों में पदस्थ कुछ बाबुओं ने अन्य आरोपी के साथ मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ एडीएम का रीडर, नजूल का बाबू दलालों की मिलीभगत से विभिन्न विभागों में अधिकारियों के नाम पर कलेक्टर की अनुमति के फर्जी आदेश जारी कर रहे थे। जाली आदेश तैयार कर जमीनों की बिक्री की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है। उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है।