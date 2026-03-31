एक फोटो से 84 सिम जारी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

देवास। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ‘फेस’ के तहत कोतवाली पुलिस ने एक बड़े फर्जी सिम कार्ड रैकेट का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक ही व्यक्ति की फोटो का इस्तेमाल कर 84 सिम कार्ड जारी कर दिए थे, जिनमें से कई अन्य लोगों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे। एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चल रहे इस विशेष अभियान के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एआई आधारित डेटा के आधार पर कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि गंधर्वपुरी (थाना सोनकच्छ) निवासी अबरार उर्फ अरबाज उर्फ अब्दुल ने वर्ष 2020 से 2022 के बीच एक ही फोटो के आधार पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड एक्टिवेट कराए।