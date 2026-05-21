Ahmedabad: पेरोल पर छूटने के बाद फरार कैदी ने बॉलीवुड फिल्मों में किया काम, 12 साल बाद गिरफ्तार

Ahmedabad. हत्या के आरोप में आजीवन कैद की सजा होने पर छह सालों तक जेल में सजा काटने के बाद पेरोल पर छूट कर फरार हुए एक शातिर कैदी को शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने शहर के घी कांटा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दिलचस्प बात यह है कि इस कैदी ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में सफलता पाई। इतना ही नहीं, नजरों के सामने होते हुए भी यह पकड़ से दूर रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कैदी ने फरार होने के बाद अपना नाम बदलकर अभिनय के क्षेत्र में भाग्य आजमाया, जिसमें वह काफी पद तक सफल भी हुआ। उसने बॉलीवुड दिग्गज और महानायक के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन, आमिर खान और रणवीर सिंह जैसे कलाकारों के साथ बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय तक किया है।