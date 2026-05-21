जामनगर के साइचा गिरोह के 11 सदस्यों पर गुजसीटोक का मामला दर्ज

जामनगर. बेडी इलाके के साइचा गिरोह के 11 सदस्यों पर गुजसीटोक के तहत मामला दर्ज किया गया है। दो साल पहले कांग्रेस नेता सह जामनगर सुन्नी मुस्लिम वाघेर समाज के अध्यक्ष हारुन पलेजा की साइचा गिरोह के सदस्यों ने हत्या कर दी थी।

जानकारी के अनुसार, गिरोह के एजाज साइचा, असगर साइचा, हनीफ साइचा, इम्तियाज साइचा, महबूब साइचा, गुलाम साइचा, रजाक सोपारी, रजाक साइचा, सिकंदर साइचा, इमरान साइचा और बसीर साइचा सहित 11 सदस्यों पर गुजसीटोक के तहत मामला दर्ज किया गया।

बुधवार देर रात सिटी बी डिवीजन पुलिस की ओर से चलाए गए ऑपरेशन में गुलाम साइचा, रजाक सोपारी, महबूब साइचा, हनीफ साइचा, इम्तियाज साइचा, असगर साइचा सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शेष की तलाश जारी है। यह गिरोह जमीन माफिया के तौर पर हत्या, लूट, दुष्कर्म, सरकारी जमीन पर कब्ज़ा और जमीन हड़पने जैसे गंभीर अपराधों में क्राइम में शामिल है।

अब तक 4 गिरोह पर कार्रवाई

जामनगर में अब तक 4 गिरोह के खिलाफ गुजसीटोक के तहत मामले दर्ज किए गए। 2018 में जयेश पटेल और उसके गिरोह के 14 साथियों के खिलाफ पहला गुजसीटोक केस मामला दर्ज किया गया था। वे वरिष्ठ वकील किरीट जोशी की हत्या समेत 40 से ज़्यादा अपराधों में शामिल थे। इस साल 5 अप्रेल को जामनगर मनपा के चुनाव के समय, विपक्षी के पूर्व नेता असलम खिलजी गिरोह के 18 सदस्यों और अल्ताफ खफी गिरोह के 11 सदस्यों के खिलाफ दो अलग-अलग गुजसीटोक के तहत मामला दर्ज किया गया। अब बेडी के साइचा गिरोह के 11 साथियों के खिलाफ गुजसीटोक के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस तरह, जामनगर में 4 गैंग के खिलाफ गुजसीटोक के मामले दर्ज किए गए हैं।