रतलाम में लर्न एंड टर्न केम्प में संस्कार शिक्षा

25 मई को शिविर समापन

25 मई को शिविर समापन, अरुणप्रभा के लगातार 500 से अधिक आयंबिल तप की अनुमोदना और अरुणकीर्ति का लगातार पांचवां वर्षीतप की पूर्णाहुति के कार्यक्रम होंगे। दिनांक 27 मई को मोहनमुनि का पुण्य स्मृति दिवस जप तप के साथ समस्त साध्वी मंडल की निश्रा में मनाया जाएगा।



गच्छाधिपति नित्यसेन ने की गुरुभक्ति की सराहना

गुरुदेव जयन्तसेन सूरीश्वर का रतलाम चातुर्मास एतिहासिक था और गुरु के प्रति समर्पण के भाव से ही ऐसा संभव हुआ। चेतन्य काश्यप परिवार निरंतर ऐसे कार्य करता आ रहा है, जो अनुमोदनीय हैं। ऐसे गुरुभक्त मिल जाएं, तो अनेक अच्छे काम हो सकते हैं। यह विचार गच्छाधिपति नित्यसेन सूरीश्वर ने आशीर्वचन में कही।



गच्छाधिपति नित्यसेन सूरीश्वर ने कहा चेतन्य काश्यप जैसे गुरुभक्तों से अनेक अच्छे कार्य संभव

गच्छाधिपति नित्यसेन सूरीश्वर का गुरुवार सुबह मंत्री चेतन्य काश्यप के निवास पर आना हुआ, इससे पहले दिलबहार चौराहा से चल समारोह निकाला गया। इसमें मंत्री काश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, आरडीए अध्यक्ष मनोहर पोरवाल सहित कई प्रबुद्धजन शामिल हुए।



गुरु का आशीर्वाद उनके परिवार का सौभाग्य

सौधर्म वृहत्तपोगच्छीय राजेन्द्रसूरी त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ संरक्षक काश्यप ने परिवार सहित गच्छाधिपति का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि गुरु का आशीर्वाद उनके परिवार का सौभाग्य है। गच्छाधिपति का 22 मई को सुबह लोकेन्द्र टाकीज क्षेत्र से शहर में मंगल प्रवेश होगा और मोहन टाकीज में धर्मसभा के बाद वे नीमवाला उपाश्रय में प्रवास करेंगे। 23 मई को वे जयंतसेन धाम जाएंगे और फिर इंदौर चातुर्मास के लिए विहार करेंगे। संचालन राजकमल दुग्गड़ ने किया।



संस्कारों की परवरिश में कहीं मात खा रहे परिजन

माता-पिता के उचित पालन पोषण उच्च शिक्षा दीक्षा महंगा रहन-सहन आदि के बावजूद संस्कारों की परवरिश में कहीं मात खा रहे है। बेटियों को मर्यादा और समर्पण की शिक्षा देना हैं। यह विचार लायंस हॉल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भागवताचार्य डॉ.नीना शर्मा ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमें उच्च संस्कारों के साथ-साथ उत्कृष्ट कर्म पर भी ध्यान देना होगा तभी समाज में मंगलमय वातावरण निर्मित हो पाएगा कर्मों की प्रधानता और पवित्रता हमारे जीवन के सुख को निर्धारित करती है। कथा विश्राम के अवसर पर आरती सरोज सोनी, तेजकुवर सोनी, मंजू सोनी, नरेंद्र सोनी, महेश शर्मा, दिनेश शर्मा, हितेंद्र राठौर आदि बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने की।