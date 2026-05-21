मेडिकल कॉलेज : नवजात शिशुओं से लेकर गंभीर घायलों को जल्द मिलेगी यह सौगात

एनएचएम की डायरेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना के रतलाम दौरे के बाद तेजी से घटनाक्रम बदला और दोनों ही यूनिटें मेडिकल कॉलेज को हैंडओवर हो गई है। इसके बाद बच्चों के लिए एमएनसीयू-पीआइसीयू और क्रिटीकल केयर हेल्थ ब्लॉक के हैंडओवर होने के बाद इन्हें चालू करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। पीआइसीयू ने एसएनसीयू-पीआइसीयू के लिए अपनी तरफ से पत्र दे दिया है और इसके बाद यहां की साफ-सफाई का काम तेज हो गया है। संभवत: इस माह के अंत या अगले माह के पहले सप्ताह में इन दोनों ही यूनिटों को चालू करके मरीजों को उपचार देना शुरू कर दिया जाएगा। इनके चालू होने से नवजात शिशुओं और हादसों में गंभीर रूप से घायल होकर आने वाले मरीजों को मेडिकल कॉलेज में और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी।