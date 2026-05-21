पत्रिका पक्षी मित्र अभियान, महक-भारतीय स्त्री शक्ति ने बांटे सकोरे

रतलाम. पत्रिका पक्षी मित्र अभियान से प्रेरित होकर शहर में गर्मी के दौरान यहां वहां भटकते पक्षियों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक संस्था संगठनों के माध्यम से सकोरे वितरण किए जा रहे है। तो कोई पक्षियों के लिए आवास और दाना-पानी की व्यवस्था कर रहा हैं। यह संदेश भी दे रहे हैं कि एक सकोरा बांधिए…किसी वृक्ष की डाल…। पंक्षी मरे न प्यास से…गर्मी है विक्राल…।।



गुरुवार को सकोरा वितरण अभियान के अन्तर्गत राममंदिर, जवाहर नगर क्षेत्र में सकोरा वितरण किया गया। मुख्य रूप से इस दौरान बजरंग पुरोहित ने अपने हाथों से क्षेत्रवासियों को सकोरे वितरण कर उन्हे नियमित पक्षियों के लिए पानी भरकर रखने के लिए प्रेरित किया।