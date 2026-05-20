रतलाम में 1300 मेडिकल शॉप बंद, 1 करोड़ के कारोबार पर असर

ये समर्थन के साथ रहे उपस्थित

जिला औषधि विक्रेता संघ को अन्य व्यापारिक संगठनों की और से मनोज झालानी, झमक भरगट, अभिषेक जैन, निखिल मिश्रा, सुरेन्द्र चत्तर संजय पारिख और आशीष घोटीकर आदि ने उपस्थित होकर समर्थन दिया। प्रदर्शन के दौरान संगठन सचिव दीपक दोशी, सह सचिव विनय लोढा, एमपीसीडीए कार्यकारिणी सदस्य चंद्रप्रकाश लोढा, हार्दिक मेहता, जितेन्द्र देवानी, संजय गुगलिया, अशोक पटेल, भूपेन्द्र सोलंकी, प्रवीण गुप्ता, अवि माहेश्वरी, अमन जैन, माजिद भाई, नीरज बरमेचा, अभिनंदन मेहता, सज्जन मेहता, सिराज पाथरिया, टीनू भाई, प्रकाश लोढा, अमय लोढा, रूपेश छजलानी, राजेश व्यास पंकज संघवी, हेमन्त संघवी, कमल सिंह तोमर, पारस भंसाली, संजय तांतेड, समरथ पाटीदार, कमल कटकानी, अखिलेश लोढा, मितेश अग्रवाल, राजेश माहेश्वरी, उमेश माहेश्वरी, सौरभ लोढा, स्वप्निल लोढा, निलेश पावेचा मौजूद रहे।