रतलाम में आज कृषि रथ धामनोद, पंचेड़, डेलनपुर में करेगा भ्रमण

रतलाम. कृषि रथ ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर कृषि संबद्ध विषय उद्यानिकी, पशुपालन, आत्मा, मत्स्य पालन आदि पर किसानों एवं वैज्ञानिकों के मध्य सीधा संपर्क कायम कर नवीन एवं वैज्ञानिकी तकनीकी सुधार की जानकारी कृषकों को दी जा रही। मंगलवार को कृषि रथ ने रतलाम ग्रामीण के बिलपांक, रेनमउ, बदनारा में भ्रमण किया। बुधवार को धामनोद, पंचेड़ और डेलनपुर में पहुंचेगा। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास आरके सिंह ने बताया कि 26 मई तक जिले में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है। उप संचालक उद्यानिकी मंगल सिंह डोडवे के मार्गदर्शन में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को , ड्रीप/स्प्रिंकलर सिंचाई अपना कर कम पानी मे भी अधिक उत्पादन के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा जल चौपाल लगा कर जानकारी दी जा रही है।



मंगलवार को विकासखंड सैलाना के सालरापाडा, कोलपुरा, कुण्डा, बाजना के पिपलीपाडा, खेरदा, रतनगडपीठ, जावरा के बहादुरपुर जागीर, लालाखेडा, भुतेडा, आलोट के खजुरी देवडा, पिपलिया सिसोदिया, रजला और पिपलोदा के हतनारा, नांदलेटा, बडायला माताजी में कृषि रथ ने भ्रमण कर जैविक खेती एवं प्राकृतिक कृषि क्षेत्रों का विस्तार, पराली न जलाने, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय, ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था के संबंध में कृषकों को समझाया।



आज इन विकासखंडों में पहुंचेगा कृषि रथ

बुधवार को विकासखंड सैलाना के सेरा, बेडदा, आम्बापाडा, बाजना के छावनी झोडिया, राजापुरा, चिकनी और जावरा के उपलई, सादाखेडी, सरसी एवं आलोट के कराडिया, बरखेडा कलां, भूतिया पहुंचेगा। पिपलौदा के पिपलोदा, धामेंडी, बरगढ़ में रथ भ्रमण करेगा। सिंह ने किसानों से इन पंचायतों में सम्मिलित होकर उक्त योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया हैं।



किसानों को मिल रही जानकारी

कृषि रथ द्वारा भ्रमण कर जैविक खेती एवं प्राकृतिक कृषि क्षेत्रों का विस्तार, पराली न जलाने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एकीकृत पोषक तत्व, कीट एवं रोग प्रबंधन, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय, फसल विविधीकरण को बढावा देना, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, ई विकास प्रणाली अंतर्गत ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था, के संबंध में कृषकों को जानकारी दी गई।