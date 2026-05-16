रतलाम में हर दिन छह विकासखंड 18 ग्राम पंचायतों में भ्रमण करेगा कृषि रथ

रतलाम. किसानों तक कृषि एवं पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन संबंधी एवं कृषि वैज्ञानिक नई तकनीकी और शासकीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से कृषक कल्याण वर्ष अन्तर्गत 10 दिन कृषि रथ गांव-गांव भ्रमण करेंगे।



एक दिन में छह विकासखंडों की 18 ग्राम पंचायतों में छह कृषि रथ भ्रमण करेंगे। विभागीय अधिकारी किसानों को उन्नति कृषि के संबंधित जानकारी देंगे। जिला मुख्यालय सहित सैलाना, बाजना, जावरा, पिपलौदा और आलोट में भी जनप्रतिनिधियों ने कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।