13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

पुरुषोत्तम मास के 30 दिन अक्षय फल दाता, करें ये उपाय

17 मई से 15 जून तक अधिकमास में मांगलिक कार्यो लगेगा बे्रक, अधिकमास के अधिष्ठा देवता भगवान विष्णु हैं। इस माह में की गई आराधना अक्षय फल दाता होती है और परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इस महिने मे निष्काम भाव से किए गए व्रत आदि का अक्षय फल प्राप्त होता हैं और व्रती के सम्पूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

May 13, 2026

Ratlam Adhik Maas News

इस माह में की गई आराधना अक्षय फल दाता होती है और परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इस महिने मे निष्काम भाव से किए गए व्रत आदि का अक्षय फल प्राप्त होता हैं और व्रती के सम्पूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं।

रतलाम. बैंड बाजा, बारात, विवाह, गौना और तिलकोत्सव जैसे आयोजनों पर जल्द ही विराम लगने वाला है। 17 मई से शुरू हो रहे पुरुषोत्तम मास (अधिकमास) में पहली बार किए जाने वाले सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी।

पुन: 15 जून को इस मास की समाप्ति के बाद मांगलिक कार्यों के मुहूर्त प्रारंभ होंगे। पंचांग के अनुसार, अधिकमास के 30 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर लोग भ्रमित हैं। इस महीने में निष्काम भाव से किए गए व्रत आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है और व्रती के सभी अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं।

ये करें अधिकमास में कार्य
पंडित उमाशंकर जोशी ने बताया कि अधिकमास के दौरान यज्ञोपवीत, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक कार्यों पर एक माह के लिए विराम रहेगा। इस अवधि में तपस्या, ध्यान, व्रत, उपवास और दान का अनंत फल प्राप्त होता है। अधिकमास के अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि इस माह में की गई आराधना अक्षय फलदायी होती है और परमात्मा प्रसन्न होते हैं।

अखंड ज्ञान आश्रम में कथा
सैलाना बस स्टैंड स्थित अखंड ज्ञान आश्रम में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ संगीतमय अमृत महोत्सव 19 से 25 मई तक मनाया जाएगा। स्वामी देवस्वरूपानंद के सान्निध्य में दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक पं. दशरथ शर्मा कथा का वाचन करेंगे। 26 मई को आश्रम ट्रस्ट और भक्त मंडल की ओर से भंडारे के आयोजन सुबह 11 से 2 बजे तक होगा।

सैलाना रोड़ वाटिका में कथा

  • पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन 2 से 9 जून तक कथा बंजली सैलाना रोड स्थित निजी वाटिका में आयोजित होगा। इसमें महामंडलेश्वर चिदम्बरानंद सरस्वती कथा शाम 4 बजे से श्रवण कराएंगे। आयोजक हरिहर सेवा समिति और श्रीकालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट व भट्ट परिवार ने धर्मालुओं से कथा श्रवण करने का आग्रह किया हैं।

कसेरा मांगलिक भवन में कथा

  • श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कसेरा मांगलिक भवन सुनार बावड़ी कसेरा बाजार में होगा। कथा का वाचन पं. मोहनलाल दुबे 18 से 24 मई तक प्रतिदिन दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक करेंगे। राधेश्याम एवं मनोहर लाल राठौड़ की ओर से पिता हरिकिशन राठौड़ की स्मृति में आयोजित धर्म प्रेमी बंधुओं से अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण करने का आग्रह किया हैं।

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव के काफिले में सिर्फ 8 गाड़ियां, वायरल Video पर चर्चा तेज
भोपाल
CM Mohan Yadav viral video

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 May 2026 11:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / पुरुषोत्तम मास के 30 दिन अक्षय फल दाता, करें ये उपाय

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम में रिकॉर्ड गर्मी 46.5 डिग्री तापमान

Ratlam temperature news
रतलाम

यात्रियों को किसी प्रकार के रिजर्वेशन कराने की झंझट का सामना नहीं करना होगा

Railway Big Decision This famous train will stop at Modran station today two pairs of special trains operating period extended
रतलाम

शनि जयंती: कष्ट मुक्ति के लिए करें ये उपाय

Shani Jayanti Shanischari Amavasya news
रतलाम

MP की जिला जेल में 19 साल के कैदी से ‘अप्राकृतिक कृत्य’, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

19 year old prisoner was subjected to unnatural acts in ratlam jail mp news
रतलाम

MP News: न कॉल, न ओटीपी और पटवारी के खाते से उड़ गए 293000 रुपए

cyber fraud with patwari 293000 rupees vanished from bank account MP News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.