शनि जयंती कष्ट मुक्ति के लिए करें ये उपाय

राशि अनुसार शनि दान

मेष-लाल रंग के मौसमी फल या वस्त्र, पक्षियों को दाना।

वृषभ-चावल, चीनी और दूध।

मिथुन-नीले रंग के वस्त्र या उड़द की दाल।

कर्क-चावल, सफेद वस्त्र या दूध।

सिंह-लाल रंग के वस्त्र या गुड़।

कन्या-हरा चारा गौशाला में या हरी मूंग दाल।

तुला-राहगीरों को पानी/शर्बत या नीले वस्त्र।

वृश्चिक-गन्ने का रस या मसूर की दाल, पौधा लगाने का ट्री गार्ड।

धनु-मोरपंख या बेसन के लड्डू , शर्बत।

मकर-डमरू शिव मंदिर में, काले कपड़े या कंबल, काली मटकी का प्याऊ पर दान।

कुंभ-चमड़े के जूते, छाता या काले तिल, पानी की नान का प्याऊ पर दान।

मीन-पके केले, बेसन या हल्दी,पुस्तक, कॉपी।



सागरेश्वर शनिधाम पर मनेगा दो दिन उत्सव

शनिदेव का जन्मोत्सव 16 मई शनिश्चरी अमावस्या के दिन धूमधाम मनाया जाएगा। इसकी तैयारी शहर के शनि मंदिरों पर की जा रही है। प्राचीन चिंगीपुरा के साथ ही, अलकापुरी, महेश नगर, गांधीनगर, अमृतसागर तालाब, ऑफिसर कॉलोनी आदि प्रमुख शनिदेव मंदिर पर ती-चार तो कहीं पांच दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा।

नित्यानंद गौशाला आश्रम अमलेटा फंटा अवधुत विश्वानंद के सान्निध्य में सागरेश्वर महादेव शनि धाम मंदिर अमृतसागर तालाब पर शनिश्चरी अमावस्या पर दो दिवसीय शनि जयंती उत्सव मनाया जाएगा। 15 मई सुबह 7 बजे से रामायण पाठ की शुरुआत होगी। 16 मई को ब्रह्ममुहूर्त में तेलांग अभिषेक किया जाएगा। दोपहर 2 बजे पूर्णाहुति के बाद महिला मंडल 3 से 5 बजे तक भजन करेंगी। अध्यक्ष शंकर स्वामी ने बताया कि शाम 5 बजे आरती की जाएगी। 6.30 बजे शनिदेव की आरती कर प्रसादी का आयोजन होगा। रात्रि 8 बजे से सुंदरकांड का आयोजन बालाजी भक्त मंडल की ओर से किया जाएगा। सागरेश्वर महादेव शनि सेवा समिति ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भक्तों से धर्मलाभ लेने का आग्रह किया हैं।