11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

MP की जिला जेल में 19 साल के कैदी से ‘अप्राकृतिक कृत्य’, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

MP News: पीडि़त व पिता की नहीं सुनी तो कोर्ट पहुंचे, कोर्ट का आदेश के बाद मेडिकल बोर्ड से जांच और चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बयान लिए।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Akash Dewani

May 11, 2026

19 year old prisoner was subjected to unnatural acts in ratlam jail mp news

prisoner was subjected to unnatural acts in ratlam jail (फोटो- Freepik)

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बड़ा मामला सामने आया है। रतलाम स्थित सर्किल जेल में बंद 19 साल के तस्करी के आरोपी के साथ जेल परिसर में ही एक अन्य आरोपी द्वारा अप्राकृतिक कृत्य (Unnatural Acts) करने की गंभीर शिकायत न्यायालय पहुंची है। पीड़ित आरोपी के पिता और पांच अधिवक्ताओं ने जावरा में एनडीपीएस एक्ट के विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन देने के बाद सोमवार को मेडिकल बोर्ड ने जांच की व बाद में कोर्ट में बंद कमरे में न्यायाधीश ने बयान लिए। मामला सामने आने के बाद जिला जेल में हड़कंप मच गया है। जेल अधीक्षक लक्ष्मणसिंह भदौरिया के अनुसार कई बिंदु पर जांच की जा रही है। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी जेल प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

कई बार की शिकायत, नहीं हुई सुनवाई

पीडि़त के अ​भिभाषक देवेंद्र भटनागर के अनुसार जेल में बंद युवक ने शारीरिक शोषण की जानकारी कई बार जेल प्रशासन को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसके पिता ने भी जेल प्रबंधन से मौखिक शिकायत की, जिसकी सुनवाई नहीं हुई। अंततः पीड़ित के पिता ने अधिवक्ता देवेंद्र भटनागर से संपर्क किया, जिन्होंने 8 मई को पीड़ित से मिलने के बाद जेल प्रबंधन से बात की, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर पीड़ित के पिता के शपथ-पत्र के आधार पर 8 मई को ही जावरा की एनडीपीएस एक्ट विशेष कोर्ट में आवेदन किया गया। शनिवार को न्यायाधीश ने आवेदन पर जांच के आदेश जारी किए।

कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, बड़ा सवाल- गलती किसकी?

जेल में एक युवक के साथ यौन शोषण की शिकायत के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद रविवार को कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने शनिवार को ही मामले में जांच के आदेश दिए थे, लेकिन दूसरे दिन रविवार होने के कारण मेडिकल ऑफिसर को बुलाकर भी जांच नहीं कराई गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जेल प्रशासन द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

जांच में मुख्य रूप से यह पता लगाया जा रह है कि अप्राकृतिक कृत्य की वारदात कब हुई थी। जेल में नाइट विजन कैमरों से निगरानी की क्या स्थिति थी और संबंधित फुटेज सुरक्षित हैं या नहीं। इसके अलावा, यह भी जांचा जाएगा कि दोनों आरोपियों को एक ही सेल में रखा गया था या नहीं। यदि घटना हुई है तो किसकी लापरवाही से हुई और लापरवाही के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई होगी, यह भी जांच का अहम बिंदु रहेगा।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश, MP से 3 युवक गिरफ्तार, ISI से मिला कनेक्शन
भोपाल
3 youths arrested from mp for plotting major terrorist attack in Delhi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 May 2026 02:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / MP की जिला जेल में 19 साल के कैदी से ‘अप्राकृतिक कृत्य’, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News: न कॉल, न ओटीपी और पटवारी के खाते से उड़ गए 293000 रुपए

cyber fraud with patwari 293000 rupees vanished from bank account MP News
रतलाम

रतलाम में सर्वर जाम से राशन वितरण ठप, दुकानें बंद

ration distribution news ratlam
रतलाम

इलाज बना मौत की वजह ! पीजी का स्टूडेंट कर रहा था डेढ़ साल की बच्ची का इलाज

Death of Innocent Child
रतलाम

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ट्राले से टक्कर के बाद कार में लगी आग, जिंदा जला चालक, दो गंभीर

Delhi-Mumbai Expressway Accident
रतलाम

MP में बारात में नाचने को लेकर भिड़े दो पक्ष, चाकूबाजी में दो युवकों की गई जान

Two groups clashed over dancing in a wedding procession MP News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.