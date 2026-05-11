MP की जिला जेल में 19 साल के कैदी से ‘अप्राकृतिक कृत्य’, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बड़ा मामला सामने आया है। रतलाम स्थित सर्किल जेल में बंद 19 साल के तस्करी के आरोपी के साथ जेल परिसर में ही एक अन्य आरोपी द्वारा अप्राकृतिक कृत्य (Unnatural Acts) करने की गंभीर शिकायत न्यायालय पहुंची है। पीड़ित आरोपी के पिता और पांच अधिवक्ताओं ने जावरा में एनडीपीएस एक्ट के विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन देने के बाद सोमवार को मेडिकल बोर्ड ने जांच की व बाद में कोर्ट में बंद कमरे में न्यायाधीश ने बयान लिए। मामला सामने आने के बाद जिला जेल में हड़कंप मच गया है। जेल अधीक्षक लक्ष्मणसिंह भदौरिया के अनुसार कई बिंदु पर जांच की जा रही है। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी जेल प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।