इलाज बना मौत की वजह ! पीजी का स्टूडेंट कर रहा था डेढ़ साल की बच्ची का इलाज

MP News: मेडिकल कॉलेज में आलोट की एक मासूम बच्ची के इलाज में डॉक्टर की गंभीर लापरवाही सामने आई है। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने और इससे उसकी मौत को लेकर कॉलेज प्रबंधन से लेकर पुलिस तक शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि अभी कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। आलोट निवासी आनंद परमार ने थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में आवेदन देकर बताया कि उनकी करीब डेढ़ साल की पुत्री लहर की तबीयत खराब होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रतलाम में भर्ती कराया गया था।