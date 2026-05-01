Ratlam में बेजुबान पक्षियों के लिए अनूठी पहल

रतलाम. अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर खुशी एक पहल वेलफेयर सोसायटी की ओर से शहर के विभिन्न कार्यस्थलों पर श्रमिकों का सम्मान किया। जीवदया का संदेश देते हुए पक्षियों के लिए विभिन्न स्थानों पर सकोरे भी लगाए। उपस्थितजनों ने जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन एवं जीवों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने का संकल्प लिया। संस्था सदस्यों ने श्रमिकों को माला और श्रीफल भेंट कर उनके परिश्रम, समर्पण एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम संयोजक संस्था सचिव अमन माहेश्वरी रहे। इस अवसर पर राकेश मिश्रा, सुशील माथुर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद् जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय, पतंजलि योगपीठ युवा भारत जिला प्रभारी विशालकुमार वर्मा, निखिलेश सोनी और भूपेन्द्र गहलोत सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।



सकोरे वितरण कर जीव दया का भी संकल्प

वक्ताओं ने कहा कि मजदूर समाज की वह शक्ति है, जिसके श्रम से विकास की नींव मजबूत होती है। रत्नेश विजयवर्गीय ने कहा कि श्रम ही सृजन का आधार है और प्रत्येक व्यक्ति को श्रमिकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सकोरे वितरण कर जीव दया का भी संकल्प लिया। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर खुशी एक पहल वेलफेयर सोसायटी की ओर से शहर के विभिन्न कार्यस्थलों पर श्रमिकों का सम्मान किया। जीवदया का संदेश देते हुए पक्षियों के लिए विभिन्न स्थानों पर सकोरे भी लगाए। उपस्थितजनों ने जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन एवं जीवों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने का संकल्प लिया।