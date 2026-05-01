Rajasthan: बीजेपी विधायक से मारपीट मामले में आया बड़ा अपडेट, तीनों आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत

आरयूआईडीपी के एईएन बैरवा के बयान पर बिहाणी ने कटाक्ष किया। बिहाणी का कहना था बैरवा को जब पुलिस विधायक सेवा केन्द्र से लेने आई तब खुद जूते पहनकर जीप में बैठे, तब अंगूठे पर चोट नहीं थी। उस समय शरीर पर कपड़े भी फटे नहीं थे, लेकिन जमानत मिलते ही यह नौटंकी किस आधार पर की जा रही है। बिहाणी के मुताबिक जब तीनों अफसर एक साथ थे लेकिन बयानबाजी में अकेले एईएन ही सार्वजनिक क्यों हुए, बाकी कहां गए।