1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

राजस्थान में BJP MLA के साथ हाथापाई, अब अभियंताओं के समर्थन में उतरा संगठन; कार्य बहिष्कार की चेतावनी

BJP MLA Jaideep Bihani Attack: राजस्थान कौंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स ने विधायक जयदीप बिहाणी और समर्थकों पर ही आरयूआइडीपी और एलएंडटी के अभियंताओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anil Prajapat

May 01, 2026

BJP MLA Jaideep Bihani

बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी अपने समर्थकों के साथ। फोटो: पत्रिका

श्रीगंगानगर के विधायक सेवा केंद्र पर बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी के साथ हुई कथित हाथापाई के बाद राजस्थान कौंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स अब आरोपी अभियंताओं के समर्थन में आगे आई हैं। संगठन ने विधायक जयदीप बिहाणी और समर्थकों पर ही बैठक में बुलाए गए आरयूआइडीपी और एलएंडटी के अभियंताओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन को इस मामले में न्यायोचित कार्यवाही नहीं होने पर प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।

प्रदेश अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने कहा है कि अभियंताओं जगनलाल बैरवा व अन्य के साथ विधायक और उनके समर्थकों ने जो कृत्य किया, वह अमानवीय होने के साथ प्रदेश के अभियंता समाज के आत्मसम्मान पर प्रहार है। जाखड़ ने कहा है कि बैठक के नाम पर अभियंताओं को विधायक सेवा केन्द्र में बुलाकर विधायक और उनके समर्थकों ने सुनियोजित तरीके से मारपीट की। घटना की रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, इसके लिए उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए। मारपीट के दौरान अभियंताओं के खून आया और उनकी शर्ट भी फट गई, जिसे छिपाने के लिए विधायक और उनके समर्थकों ने नई शर्ट पहनाने का षड्यंत्र रचा।

पुलिस की भूमिका पर भी उठाए सवाल

जाखड़ पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता के दबाव में पुलिस ने लहूलुहान अभियंताओं पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अभियंताओं को बिना शर्त रिहा करने, विधायक व समर्थकों के खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच उच्च स्तरीय कमेटी से करवाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश के अभियंता कार्य के बहिष्कार का कदम उठाएंगे।

सड़क को दोबारा बनवाया... तब से कंपनी के निशाने पर हूं: विधायक

इधर, बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी ने दावा किया कि ठेका कंपनी एलएंडटी ने सीवर लाइन और वाटर लाइन के नाम पर हर मोहल्ले में सड़कों को खोद दिया है। जगह-जगह पानी के कनेक्शन तोड़ दिए, इसका विरोध किया। मैंने करीब डेढ़ साल पहले जी-ब्लॉक में खानापूर्ति से बनाई जा रही सड़क को जांच करवाकर दोबारा बनवाया था, तब से ठेका कंपनी एलएंडटी के निशाने पर हूं। मैंने ठेका कंपनी के घटिया कामों को जिला कलक्ट्रेट की बैठकों में उठाया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाया। जल मिशन के नाम पर साढ़े 500 करोड़ रुपए के बजट को गोलमाल किया गया। इसकी जांच के लिए वे बार बार हर मंच पर बोलते रहे, लेकिन सरकार ने एक्शन नहीं लिया। यदि एक्शन लिया होता तो अब तक धरातल पर काम दिखता। घटना के बाद विधायक शहर के कई प्रमुख नागरिकों के साथ कलक्टर से मिले और घटनाक्रम से अवगत करवाया।

ये है पूरा मामला

पेयजल किल्लत के समाधान के लिए बुलाई गई बैठक में बात अफसरों के देरी से पहुंचने पर बिगड़ी और फिर बिगड़ती चली गई। इंतजार के बाद जब विधायक केंद्र से निकलने लगे तो अफसर पहुंचे और कहासुनी हो गई। चूंकि पेयजल किल्लत से प्रभावित लोग भी वहां मौजूद थे तो पहले विधायक ने आपा खोया और बाद में अफसर बिफर गए। हाथापाई बाद विधायक की सूचना पर पहुंची और अफसरों को डिटेन कर लिया।

बाद में विधायक के पीए की शिकायत पर के अफसरों के लिए हाथापाई और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया। घटनाक्रम के दौरान आबादी से पूर्व पार्षद जगदीश घोड़ेला, सुभाष खटीक, अशोक मेठिया, बंटी वाल्मीकि, सुशील चावला, सुशील नायक आदि करीब बीस लोग वहीं मौजूद थे। विधायक पर हमले की जानकारी मिलते ही व्यापारी नेता नरेश शर्मा, नगर परिषद के पूर्व सभापति महेश पेड़ीवाल, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रतन गणेशगढ़िया व संजय मूंदड़ा सहित कई नेता भी पहुंच गए।

ये भी पढ़ें

सोलर कनेक्शन पर ‘फ्री बिजली’ का विवाद गहराया, उपभोक्ता बोले- 150 यूनिट का वादा, 100 यूनिट भी बंद
सवाई माधोपुर
Solar free Electricity Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 May 2026 11:08 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान में BJP MLA के साथ हाथापाई, अब अभियंताओं के समर्थन में उतरा संगठन; कार्य बहिष्कार की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिनभर कार में घुमाया, शाम को अनजान राहगीर बनाकर दिखाई अफीम बरामदगी

समाचार

पानी की समस्या के लिए अफसरों को बुलाया तो विधायक से की हाथापाई, मचा हंगामा

श्री गंगानगर

राजस्थान में भाजपा विधायक पर हमला, मुंह पर मारे थप्पड़, पुलिस ने तीन लोगों को किया डिटेन

jaideep-bihani-attack
श्री गंगानगर

खुशखबरी: राजस्थान का यह हाईवे बनेगा फोरलेन, किसानों से लेंगे 800 बीघा जमीन, निविदा प्रक्रिया शुरू

NH62 four lane
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar Rain: ग्रामीण इलाकों में आंधी-बारिश का कहर, दर्जनभर गांवों की बिजली गुल, मंडियों में हजारों बोरी गेहूं भीगा

sri Ganganagar Rainsri Ganganagar Rain
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.