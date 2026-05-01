राजस्थान में BJP MLA के साथ हाथापाई, अब अभियंताओं के समर्थन में उतरा संगठन; कार्य बहिष्कार की चेतावनी

इधर, बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी ने दावा किया कि ठेका कंपनी एलएंडटी ने सीवर लाइन और वाटर लाइन के नाम पर हर मोहल्ले में सड़कों को खोद दिया है। जगह-जगह पानी के कनेक्शन तोड़ दिए, इसका विरोध किया। मैंने करीब डेढ़ साल पहले जी-ब्लॉक में खानापूर्ति से बनाई जा रही सड़क को जांच करवाकर दोबारा बनवाया था, तब से ठेका कंपनी एलएंडटी के निशाने पर हूं। मैंने ठेका कंपनी के घटिया कामों को जिला कलक्ट्रेट की बैठकों में उठाया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाया। जल मिशन के नाम पर साढ़े 500 करोड़ रुपए के बजट को गोलमाल किया गया। इसकी जांच के लिए वे बार बार हर मंच पर बोलते रहे, लेकिन सरकार ने एक्शन नहीं लिया। यदि एक्शन लिया होता तो अब तक धरातल पर काम दिखता। घटना के बाद विधायक शहर के कई प्रमुख नागरिकों के साथ कलक्टर से मिले और घटनाक्रम से अवगत करवाया।