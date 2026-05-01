1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

राजस्थान में बीजेपी MLA पिटाई मामले में नया मोड़, इंजीनियर ने कहा- मुझे पाइपों से पीटा, आंख में लगी गंभीर चोट

श्रीगंगानगर में विधायक सेवा केंद्र पर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जहां इंजीनियर और विधायक दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Rakesh Mishra

May 01, 2026

Sriganganagar MLA Jaideep Bihani assault case

फोटो पत्रिका नेटवर्क

श्रीगंगानगर। विधायक सेवा केंद्र में हुए विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है, जहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। आरयूआईडीपी के सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा ने भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और उनके समर्थकों पर बुरी तरह पिटाई और जातिसूचक गालियां देने के आरोप लगाए हैं, जबकि विधायक ने भी अधिकारियों पर हाथापाई का आरोप लगाया है।

'विधायक ने बुलाया था सेवा केंद्र'

बैरवा ने बताया कि उन्हें फोन कर विधायक सेवा केंद्र बुलाया गया था। वे एलएंडटी के प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज और इंजीनियर सोहराम के साथ वहां पहुंचे। उनके अनुसार, पहुंचते ही विधायक गाड़ी में बैठे थे और बिना कुछ सुने उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद जातिसूचक गालियां दी गईं और समर्थकों ने उन्हें नीचे गिराकर लात-घूंसों और पाइपों से पीटा। बैरवा का कहना है कि उनकी एक आंख को नुकसान पहुंचा है और शरीर पर कई चोटें आई हैं।

आरोपों को बेबुनियाद बताया

उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वह खुद जाकर विधायक से मारपीट क्यों करेंगे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। घटना के बाद प्रदेशभर के अभियंताओं में आक्रोश फैल गया है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में इंजीनियरों ने सामूहिक अवकाश लेकर विरोध जताया। दलित संगठनों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पहले विधायक ने लगाए थे आरोेप

दूसरी ओर, विधायक जयदीप बिहाणी ने पहले अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि बिहाणी कॉलेज स्थित विधायक सेवा केंद्र में पेयजल समस्या को लेकर बैठक चल रही थी, जिसमें आरयूआईडीपी के एईएन जगन्नाथ बैरवा और एलएंडटी के प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद थे। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोप है कि अधिकारियों ने तैश में आकर विधायक के साथ हाथापाई की, यहां तक कि उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे उनका चश्मा भी टूट गया।

घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी। आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला, जबकि सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। अब पूरे मामले की जांच की मांग तेज हो गई है और दोनों पक्षों के आरोपों के बीच सच्चाई सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

6547 ग्राम पंचायतें TB मुक्त! राजस्थान ने केंद्र को भेजे आंकड़े, होगी आधिकारिक घोषणा
जयपुर
TB free Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 May 2026 05:03 pm

Published on:

01 May 2026 04:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान में बीजेपी MLA पिटाई मामले में नया मोड़, इंजीनियर ने कहा- मुझे पाइपों से पीटा, आंख में लगी गंभीर चोट

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में BJP MLA के साथ हाथापाई, अब अभियंताओं के समर्थन में उतरा संगठन; कार्य बहिष्कार की चेतावनी

BJP MLA Jaideep Bihani
श्री गंगानगर

दिनभर कार में घुमाया, शाम को अनजान राहगीर बनाकर दिखाई अफीम बरामदगी

समाचार

पानी की समस्या के लिए अफसरों को बुलाया तो विधायक से की हाथापाई, मचा हंगामा

श्री गंगानगर

राजस्थान में भाजपा विधायक पर हमला, मुंह पर मारे थप्पड़, पुलिस ने तीन लोगों को किया डिटेन

jaideep-bihani-attack
श्री गंगानगर

खुशखबरी: राजस्थान का यह हाईवे बनेगा फोरलेन, किसानों से लेंगे 800 बीघा जमीन, निविदा प्रक्रिया शुरू

NH62 four lane
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.