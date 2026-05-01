राजस्थान में बीजेपी MLA पिटाई मामले में नया मोड़, इंजीनियर ने कहा- मुझे पाइपों से पीटा, आंख में लगी गंभीर चोट

बैरवा ने बताया कि उन्हें फोन कर विधायक सेवा केंद्र बुलाया गया था। वे एलएंडटी के प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज और इंजीनियर सोहराम के साथ वहां पहुंचे। उनके अनुसार, पहुंचते ही विधायक गाड़ी में बैठे थे और बिना कुछ सुने उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद जातिसूचक गालियां दी गईं और समर्थकों ने उन्हें नीचे गिराकर लात-घूंसों और पाइपों से पीटा। बैरवा का कहना है कि उनकी एक आंख को नुकसान पहुंचा है और शरीर पर कई चोटें आई हैं।