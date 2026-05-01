Rajasthan Politics : दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूंजेगी दिव्या मदेरणा की आवाज, राजस्थान की पहली महिला जो वहां देंगी स्पीच

Divya Maderna
मारवाड़ की सियासत में 'मदेरणा' परिवार का दबदबा दशकों से रहा है, लेकिन अब इस विरासत का डंका सात समंदर पार बजने जा रहा है। राजस्थान की दबंग नेत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की सचिव दिव्या मदेरणा आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 'ब्लावाटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट' में अपना व्याख्यान देंगी।
दिव्या मदेरणा के इस दौरे ने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत कद को वैश्विक स्तर पर बढ़ाता है, बल्कि राजस्थान की महिला शक्ति का लोहा भी पूरी दुनिया में मनवाता है।
दिव्या मदेरणा ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संबोधन का पूरा शेड्यूल साझा किया है।
पिछले 24 घंटों से ट्विटर (X) और फेसबुक पर #DivvyaMahepalMadernnaAtOxford ट्रेंड में बना हुआ है।
पहली राजस्थानी महिला: वे राजस्थान की पहली महिला राजनेता हैं जिन्हें इस विशेष स्कूल में संबोधित करने का गौरव मिला है।
वैश्विक मंच पर किसान की बेटी: दिव्या मदेरणा अक्सर खुद को एक किसान की बेटी और ग्रामीण राजस्थान की आवाज बताती रही हैं। आज उसी आवाज को दुनिया की सबसे बौद्धिक अकादमी सुनेगी।
ब्लावात्निक स्कूल समय-समय पर भारतीय नेताओं और विचारकों को चर्चाओं के लिए आमंत्रित करता है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
इसके अतिरिक्त, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी ऑक्सफोर्ड से अपनी उच्च शिक्षा (D.Phil) प्राप्त की है, और उनकी शैक्षणिक विरासत को इस संस्थान में बहुत सम्मान दिया जाता है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ब्लावात्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट (Blavatnik School of Government) दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक नीति (Public Policy) स्कूलों में से एक है।
स्थापना: इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह स्कूल दुनिया भर में बेहतर शासन और सार्वजनिक नीति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
उद्देश्य: यहाँ भविष्य के नेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे लोकतांत्रिक मूल्यों, सुरक्षा, आर्थिक प्रशासन और जनस्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकें।
प्रमुख पाठ्यक्रम: यहाँ मुख्य रूप से Master of Public Policy (MPP), MSc in Public Policy Research और DPhil (PhD) in Public Policy जैसे कोर्स कराए जाते हैं।
वैश्विक समुदाय: यहाँ हर साल लगभग 150 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, जो दुनिया के अलग-अलग देशों और पृष्ठभूमियों से आते हैं।
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