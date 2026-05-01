Rajasthan Politics : दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूंजेगी दिव्या मदेरणा की आवाज, राजस्थान की पहली महिला जो वहां देंगी स्पीच

मारवाड़ की सियासत में 'मदेरणा' परिवार का दबदबा दशकों से रहा है, लेकिन अब इस विरासत का डंका सात समंदर पार बजने जा रहा है। राजस्थान की दबंग नेत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की सचिव दिव्या मदेरणा आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 'ब्लावाटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट' में अपना व्याख्यान देंगी।



दिव्या मदेरणा के इस दौरे ने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत कद को वैश्विक स्तर पर बढ़ाता है, बल्कि राजस्थान की महिला शक्ति का लोहा भी पूरी दुनिया में मनवाता है।