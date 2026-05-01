राजस्थान में जनगणना का ‘महा-अभियान’ शुरू, CM भजनलाल ने खुद भरा स्व-गणना फॉर्म, जानें पूरी प्रक्रिया

राजस्थान के विकास के नक्शे को नई दिशा देने के लिए आज से एक बड़े राष्ट्रीय दायित्व का आगाज हो गया है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण 'मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना' के तहत 'स्व-गणना' (Self Enumeration) की प्रक्रिया आज 1 मई 2026 से शुरू हो चुकी है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपना प्रपत्र भरकर इस मुहिम की शुरुआत की और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए इसे प्रदेश की उन्नति के लिए अनिवार्य बताया। यह प्रक्रिया 15 मई तक चलेगी, जिसमें तकनीक के माध्यम से आम जन को सीधे अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है।