Rajasthan News : सीएम भजनलाल का ‘सुबह-सुबह’ वीडियो मैसेज, जानें क्या दिया प्रदेशवासियों के नाम महत्वपूर्ण संदेश? 

Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma
राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में इन दिनों 'डिजिटल गवर्नेंस' की नई बयार बह रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज 29 अप्रैल बुधवार की सुबह-सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रदेशवासियों के नाम एक वीडियो मैसेज जारी किया। मुख्यमंत्री ने यह संदेश एक दिन बाद शुक्रवार 1 मई से आधिकारिक रूप से शुरू होने जा रही 'जनगणना 2027' को लेकर साझा किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं ताकि राज्य के विकास की सटीक रूपरेखा तैयार की जा सके।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में जनगणना की समय-सीमा को लेकर पूरी स्पष्टता दी है, ताकि प्रदेशवासियों को किसी प्रकार का भ्रम न रहे:
मुख्यमंत्री ने राजस्थान की भौगोलिक चुनौतियों और सांस्कृतिक मूल्यों का जिक्र करते हुए एक भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा:
लंबी दूरी और संघर्ष: "राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारे जनगणना कर्मी तपती धूप में लंबी दूरी तय कर आपके द्वार आएंगे।"
अतिथि देवो भव: सीएम ने आह्वान किया कि राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा को निभाते हुए कर्मियों को सही और सटीक जानकारी प्रदान करें।
सटीक डेटा = सटीक विकास: सीएम ने जोर दिया कि आपके द्वारा दी गई सही सूचना ही भविष्य में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और 'विकसित भारत' के सपने को साकार करेगी।
जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि यह संसाधनों के बंटवारे और नई योजनाओं का आधार है। मुख्यमंत्री का सुबह-सुबह यह संदेश देना संकेत देता है कि सरकार इस बार डेटा संकलन में 'जीरो एरर' चाहती है।
|क्या है खास?
|1 से 15 मई 2026 तक होगा हाउस लिस्टिंग कार्य
|16 मई से 14 जून तक चलेगी मकान गणना प्रक्रिया
|जनगणना-2027 पूरी तरह डिजिटल मोड में होगी
|CMMS पोर्टल से रियल-टाइम मॉनिटरिंग
|लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
|विवरण
|38 चार्ज अधिकारी (20 तहसीलदार सहित)
|4,817 प्रगणक
|780 सुपरवाइजर
|5,277 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में कार्य
|अनुमानित जनसंख्या: 35.54 लाख
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग