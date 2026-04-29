Rajasthan News : सीएम भजनलाल का ‘सुबह-सुबह’ वीडियो मैसेज, जानें क्या दिया प्रदेशवासियों के नाम महत्वपूर्ण संदेश? 

राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में इन दिनों 'डिजिटल गवर्नेंस' की नई बयार बह रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज 29 अप्रैल बुधवार की सुबह-सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रदेशवासियों के नाम एक वीडियो मैसेज जारी किया। मुख्यमंत्री ने यह संदेश एक दिन बाद शुक्रवार 1 मई से आधिकारिक रूप से शुरू होने जा रही 'जनगणना 2027' को लेकर साझा किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं ताकि राज्य के विकास की सटीक रूपरेखा तैयार की जा सके।