29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan News : सीएम भजनलाल का ‘सुबह-सुबह’ वीडियो मैसेज, जानें क्या दिया प्रदेशवासियों के नाम महत्वपूर्ण संदेश? 

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के नाम एक अहम वीडियो संदेश जारी कर सहयोग करने की सार्वजनिक अपील की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Apr 29, 2026

Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma

Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma

राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में इन दिनों 'डिजिटल गवर्नेंस' की नई बयार बह रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज 29 अप्रैल बुधवार की सुबह-सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रदेशवासियों के नाम एक वीडियो मैसेज जारी किया। मुख्यमंत्री ने यह संदेश एक दिन बाद शुक्रवार 1 मई से आधिकारिक रूप से शुरू होने जा रही 'जनगणना 2027' को लेकर साझा किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं ताकि राज्य के विकास की सटीक रूपरेखा तैयार की जा सके।

1 मई से 14 जून तक : कब और क्या होगा?

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में जनगणना की समय-सीमा को लेकर पूरी स्पष्टता दी है, ताकि प्रदेशवासियों को किसी प्रकार का भ्रम न रहे:

  • स्व-गणना (Self-Enumeration): 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक लिंक https://se.census.gov.in भी जारी किया है।
  • घर-घर गणना (House Listing): 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी राजस्थान के कोने-कोने में घर-घर जाकर मकानों की सूची तैयार करेंगे और आवश्यक डेटा संकलित करेंगे।

अतिथि सत्कार और 'विकसित राजस्थान' का विजन

मुख्यमंत्री ने राजस्थान की भौगोलिक चुनौतियों और सांस्कृतिक मूल्यों का जिक्र करते हुए एक भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा:

लंबी दूरी और संघर्ष: "राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारे जनगणना कर्मी तपती धूप में लंबी दूरी तय कर आपके द्वार आएंगे।"

अतिथि देवो भव: सीएम ने आह्वान किया कि राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा को निभाते हुए कर्मियों को सही और सटीक जानकारी प्रदान करें।

सटीक डेटा = सटीक विकास: सीएम ने जोर दिया कि आपके द्वारा दी गई सही सूचना ही भविष्य में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और 'विकसित भारत' के सपने को साकार करेगी।

क्यों जरूरी है यह जनगणना?

जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि यह संसाधनों के बंटवारे और नई योजनाओं का आधार है। मुख्यमंत्री का सुबह-सुबह यह संदेश देना संकेत देता है कि सरकार इस बार डेटा संकलन में 'जीरो एरर' चाहती है।

  • डिजिटल राजस्थान: पहली बार 'स्व-गणना' पर इतना जोर दिया जा रहा है, जिससे लोग घर बैठे अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।
  • पारदर्शिता: डिजिटल एंट्री से डेटा में हेरफेर की गुंजाइश खत्म होगी और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचना आसान होगा।
क्या है खास?
1 से 15 मई 2026 तक होगा हाउस लिस्टिंग कार्य
16 मई से 14 जून तक चलेगी मकान गणना प्रक्रिया
जनगणना-2027 पूरी तरह डिजिटल मोड में होगी
CMMS पोर्टल से रियल-टाइम मॉनिटरिंग
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
विवरण
38 चार्ज अधिकारी (20 तहसीलदार सहित)
4,817 प्रगणक
780 सुपरवाइजर
5,277 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में कार्य
अनुमानित जनसंख्या: 35.54 लाख

ये भी पढ़ें

रिफाइनरी अग्निकांड अपडेट: ‘मोदी सभा स्थल’ पर अचानक फिर शुरू हुई हलचल, जानें क्या आई है लेटेस्ट अपडेट? 
बाड़मेर
Pachpadra Refinery Fire Incident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Apr 2026 10:56 am

Published on:

29 Apr 2026 10:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News : सीएम भजनलाल का ‘सुबह-सुबह’ वीडियो मैसेज, जानें क्या दिया प्रदेशवासियों के नाम महत्वपूर्ण संदेश? 

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में 274 बीघा भूमि पर बन रहा हाईटेक रेलवे कंटेनर डिपो, 100 km/h से दौड़ेगी मालगाड़ी

High-Tech Railway Container Depot
जयपुर

Rajasthan Weather: जयपुर समेत 15 जिलों में आज बारिश-आंधी का अलर्ट, दौसा में गिरे ओले, जैसलमेर और चूरू समेत कई शहरों में 5 डिग्री गिरा पारा

Rajasthan Weather Update
जयपुर

Rajasthan: केर-सांगरी के दाम आसमान पर… बादाम-काजू और देसी घी को दे रही टक्कर, होटल मेन्यू तक बढ़ी डिमांड

राजस्थान की पारंपरिक सब्जी,महंगी केर सांगरी, पत्रिका फोटो
जयपुर

जयपुर के मालवीय नगर में आवारा कुत्तों का आतंक, रात में निकलना दूभर, शिवमार्ग से सेक्टर 1-3 तक खौफ का माहौल

Jaipur Stray Dog Menace in Malviya Nagar
जयपुर

राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव: 25 लाख मेंबर्स का टारगेट, करोड़ों का खेल; क्या ‘पावर और पैसे’ के दम पर चुने जाएंगे युवा नेता?

Rajasthan Youth Congress Polls
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.