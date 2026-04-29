19000 के लिए बहन की कब्र खोदी, कंकाल लेकर बैंक पहुंचा भाई ! जीतू मुंडा केस में पसीजे मंत्री किरोड़ी लाल, किया बड़ा ऐलान

Jitu Munda Case Odisha: ओडिशा के चर्चित “जीतू मुंडा केस” ने अब सियासी रंग भी पकड़ लिया है। एक तरफ जहां इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, वहीं अब राजस्थान सरकार के मंत्री ने इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए संवेदनशील पहल की है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जीतू मुंडा की पीड़ा को “अमानवीय और शर्मनाक” बताया। उन्होंने लिखा कि एक गरीब आदिवासी को कागजी खानापूर्ति के नाम पर इस तरह परेशान करना किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की है।