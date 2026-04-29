Rajasthan: दौसा में अंधड़-ओलावृष्टि से पलटा मौसम, 7 शहरों में भी बारिश से राहत, पश्चिम में हीटवेव बरकरार

Rajasthan Storm and Rain: राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हीटवेव का दौर जारी है और दिन में झुलसाने वाली गर्मी का दौर चल रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवा एक्टिव होने से प्रदेश के पूर्वी भागों में मौसम ने फिर पलटा खाया है।

मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले में तेज अंधड़ चलने और कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ बौछारें गिरने की आशंका के चलते येलो अलर्ट भी जारी किया है। बुधवार सुबह दौसा जिले के कई भागों में तेज अंधड़ चला और फिर तेज बौछारों संग चने के आकार के ओले गिरने पर लोगों को गर्मी से राहत मिली।