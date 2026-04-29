29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: दौसा में अंधड़-ओलावृष्टि से पलटा मौसम, 7 शहरों में भी बारिश से राहत, पश्चिम में हीटवेव बरकरार

Rajasthan Storm and Rain: राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हीटवेव का दौर जारी है और दिन में झुलसाने वाली गर्मी का दौर चल रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवा एक्टिव होने से प्रदेश के पूर्वी भागों में मौसम ने फिर पलटा खाया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Apr 29, 2026

पत्रिका फाइल फोटो
Play video

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Storm and Rain: राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हीटवेव का दौर जारी है और दिन में झुलसाने वाली गर्मी का दौर चल रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवा एक्टिव होने से प्रदेश के पूर्वी भागों में मौसम ने फिर पलटा खाया है।
मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले में तेज अंधड़ चलने और कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ बौछारें गिरने की आशंका के चलते येलो अलर्ट भी जारी किया है। बुधवार सुबह दौसा जिले के कई भागों में तेज अंधड़ चला और फिर तेज बौछारों संग चने के आकार के ओले गिरने पर लोगों को गर्मी से राहत मिली।

दौसा में अंधड़ के साथ बारिश, ओले गिरे

दौसा जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। बीती देर रात से जिले में बादलों की आवाजाही रहने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। बुधवार सुबह करीब एक घंटे तक जिले के कई भागों में तेज अंधड़ चला। धूलभरी आंधी चलने से लोगों की आवाजाही थम गई। अंधड़ के बाद सिकराय, महवा और बांदीकुई क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। सिकराय क्षेत्र में सुबह अंधड़ के बाद बारिश हुई और बेर के आकार के ओले गिरे। बारिश और ठंडी हवा चलने से पारे में भी गिरावट दर्ज की गई।

अगले 3 घंटे में तीन जिलों में अंधड़, बारिश का अलर्ट

प्रदेश के भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले में अगले 3 घंटे में 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से धूलभरी हवा चलने और मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

येलो अलर्ट किया जारी

मौसम विभाग ने बुधवार को दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर तथा डीग जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने और मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

जयपुर में बीती रात सबसे गर्म

जयपुर में बीती रात इस सीजन की सबसे गर्म रात रही और न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री बढ़कर 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जयपुर का अप्रेल माह में औसत न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस है जबकि इस बार अप्रेल माह में बीती रात शहर का न्यूनत तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस ​दर्ज हुआ जो औसत तापमान से 6.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। शहर में बीती रात जैसलमेर और बाड़मेर से भी ज्यादा गर्म रही है।

भट्टी की तरह तप रहा पश्चिमी राजस्थान

प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में सतही गर्म हवा चलने से रात के तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। बीती रात पश्चिमी मैदानी भागों में फलोदी 31.0 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेशभर में सबसे गर्म रहा। जोधपुर शहर 30.0, बाड़मेर 28.4, जैसलमेर 28.0 और कोटा में 30.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ​दर्ज हुआ।

इन जिलों में भी गिरी बौछारें

मौसम विभाग की सूचना के अनुसार बीते 24 घंटे में हनुमानगढ़ के टिब्बी में सर्वाधिक 13 मिमी बारिश मापी गई। वहीं पिलानी 3.2, अलवर 3.8, फतेहपुर 3.4,चूरू 3.8, श्रीगंगानगर 2.6 और संगरिया में एक मिमी बारिश दर्ज की गई। बौछारों के कारण ​कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट होने पर लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिली।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ‘लिक्विड गोल्ड’ की हाईटेक चोरी में SOG का बड़ा खुलासा, गैंग करती 1-1 करोड़ का ‘इन्वेस्टमेंट’
जयपुर
पत्रिका फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Apr 2026 12:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: दौसा में अंधड़-ओलावृष्टि से पलटा मौसम, 7 शहरों में भी बारिश से राहत, पश्चिम में हीटवेव बरकरार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Solar Energy: नया रिकॉर्ड, राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित

solar energy
जयपुर

Heat Stroke vs Heat Exhaustion Symptoms : पसीना, प्यास हैं हीट एग्जॉशन के लक्षण, लू लगना ना समझें

Heat Stroke vs Heat Exhaustion Symptoms In Hindi
लाइफस्टाइल

19000 के लिए बहन की कब्र खोदी, कंकाल लेकर बैंक पहुंचा भाई ! जीतू मुंडा केस में पसीजे मंत्री किरोड़ी लाल, किया बड़ा ऐलान

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और जीतू मुंडा, उनके हाथ में है बहन का कंकाल,
जयपुर

‘साहब’ की DP लगाकर WhatsApp पर ठगी, डीपफेक आवाज से हो रहा फ्रॉड, राजस्थान पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Rajasthan Cyber Crime Advisory
जयपुर

Jaipur: BJP अध्यक्ष Nitin Nabin की रैली में घुसे चोर, डॉलर-पाउंड-दिरहम और भारतीय करेंसी गायब, केस दर्ज

Nitin Nabin Rajasthan Visit
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.